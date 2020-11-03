الكويت توجه نداءًا لمواطنيها في دولة خليجية

الثلاثاء، 03-11-2020
04:26 م
الطيب حسين
وجهت دولة الكويت
نداء لمواطنيها في البحرين
اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات فيروس كورونا
المستجد.
ودعت سفارة الكويت
في البحرين
، المواطنين الموجودين في البحرين
الى اهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات البحرين
ية في مكافحة انتشار فيروس (كورونا
المستجد - كوفيد 19).
كما دعت سفارة الكويت
في بيان صحافي المواطنين الى عدم التردد بالاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف ( 0097332200300 ).
وأكدت ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.