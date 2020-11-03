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الكويت توجه نداءًا لمواطنيها في دولة خليجية

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الكويت توجه نداءًا لمواطنيها في دولة خليجية
 
الثلاثاء، 03-11-2020 04:26 م الطيب حسين
وجهت دولة الكويت نداء لمواطنيها في البحرين اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات فيروس كورونا المستجد.

ودعت سفارة الكويت في البحرين،  المواطنين الموجودين في البحرين الى اهمية ‏اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات البحرينية في ‏مكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

كما دعت سفارة الكويت في بيان صحافي المواطنين الى عدم التردد بالاتصال بها في الحالات الطارئة على الهاتف ( 0097332200300 ).


وأكدت ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية والابتعاد عن التجمعات التي من شأنها نشر الفيروس ونقل العدوى بين فئات المجتمع المختلفة.

 

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