الكويت تُنفذ حكم الإعدام في 7 أشخاص ارتكبوا جريمة هزت البلاد

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اعدام
الخميس، 27-07-2023 11:18 ص

تنفذ وزارة الداخلية الكويتية، حكم الإعدام اليوم الخميس، ضد 7 مدانين، في قضية تفجير مسجد الصادق، بعد المصادقة على الأحكام النهائية.

وتضم قضية تفجير مسجد الصادق، مواطن كويتي و6 أجانب مدانين في قضايا أخرى، بحسب صحيفة المجلس.

وسيتم تنفيذ أحكام الإعدام ضد المتهمين الـ 7، داخل السجن المركزي في منطقة الصليبية، بحضور النيابة العامة، اليوم الخميس.

الجدير بالذكر أنه تم تفجير مسجد الصادق، في حي الصوابر بالكويت يوم 26 يونيو 2015، الموافق 9 رمضان 1436 هـ، أثناء أداء صلاة الجمعة.

ونتج عن الحادثة مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا، وجرح 227 شخصًا على الأقل.

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