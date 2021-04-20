الكويت تنتفض من أجل مواطن مصري .. و الشرطة تستجيب وتفرج عنه .. هذه قصته

#افرجوا_عن_الحارس_المصري— حامد فقط (@Hamed1q) April 19, 2021
(علبة الببسي تشرب منها شوية وتترمي
والوجبه تاكل منها شوية وتترمي وتجي على حق الغلبان وتوقف)
هذة الجملة كفيلة بأ تنزل علينا الوباء والبلاء.. نستجير باللة من غضبة pic.twitter.com/WSvdlUVwjV
🚨مجدداً نثبت في #الكويت أننا أهل فزعة-حملة التضامن مع حارس المدرسة محمد كمال الذي امتنعت شركة الحراسة دفع راتبه ولغيره ل5 أشهر-!— عبدالله الشايجي (@docshayji) April 19, 2021
ومناصرة وتبرع الشعب ونواب له-ومطالبات بعقاب رادع لشركات الأمن لوقف الظلم-مفخرة تثبت معدننا الأصيل بانتصارنا للحق ورفض الظلم-#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/xqD5D69xeB
#الحارس_المصري محمد كمال جعفر النائب صالح ذياب المطيري بعد الافراج عنه. #وأهلها_مصلحون— المجلس (@Almajlliss) April 19, 2021
#افرجوا_عن_الحارس_المصري pic.twitter.com/R7YZQTbs9U