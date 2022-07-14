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الكويت تفرض غرامة 500 دينار على نشر الملابس في البلكونات

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ملابس
Native
Teads
الخميس، 14-07-2022 09:39 ص
أحال رئيس المجلس البلدي الكويتي عبدالله المحري مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات الجديد إلى اللجنة القانونية والمالية في المجلس، حيث فرض غرامة تصل إلى 500 دينار، على كل من ينظف السجاد أو المفروشات في البلكونات الواقعة على الشوارع، أو ينشر الملابس أو أي أشياء أخرى على البلكونات  والفتحات الواقعة على الطرق والميادين والساحات العامة.
ووفق صحيفة «الراي» التي حصلت على نسخة من التعديلات المقترحة على اللائحة، والتي  كان من أبرزها، «قصر قبول الصلح على الأفعال المخالفة التي تقل الغرامة المقررة للمخالفة عن 500 دينار».

كما حظرت المادة السابعة من اللائحة، الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والميادين والساحات العامة والمرافق العامة، والحدائق العامة، والواجهات البحرية، والأراضي المملوكة للدولة، على أن يصدر مدير البلدية قراراً يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب بغرامة لا تقل على 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

ونصت المادة الرابعة علي عدم تنظيف السجاد والمفروشات من المطلات الواقعة على الشوارع، ووضع أو نشر الملابس أو أي أشياء أخرى من المطلات والفتحات الواقعة على الطرق والميادين والساحات العامة بقصد تجفيفها أو تهويتها أو لأي غرض آخر، وغرامة من يرتكب ذلك ما بين 100 و500 دينار.

وحظرت المادة التاسعة على أصحاب المركبات المهملة والمعطوبة والقوارب البحرية والبيوت والشاليهات الجاهزة المتنقلة، تركها في الشوارع، وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة، وتطلب من الأجهزة المعنية في البلدية أن تنذر أصحابها برفعها خلال 48 ساعة، بوضع علامة عليها تفيد ذلك. وفي حالة المخالفة يكون على البلدية الحق في ضبطها وحجزها، وبعد مضي 3 أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم أصحابها لاستردادها وسداد مستحقاتها، يمكن أن تبيعها لاقتضاء المصروفات المستحقة لها نظير النقل والحراسة.
 

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