الكويت.. تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد

الثلاثاء، 06-10-2020
07:59 م
محمد فضل
أكدت
الإعلامية الكويت
ية فجر السعيد، أنه تم تعيين
الشيخ مشعل الأحمد وليًا للعهد في
الكويت
، مشيرة إلى أنه سيؤدي اليمين الدستورية بعد غد الخميس أمام مجلس الأمة.
وقالت
فجر السعيد على حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، :" الشيخ
مشعل الاحمد سيؤدي القسم ولياً للعهد يوم الخميس بإذن الله تعالى ... حفظ الله #الكويت
وشعبها من كل مكروه".
والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (1940
-) نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت
. هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح
من زوجته مريم مريط الحويلة.
التحق
بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد
منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة "أمن الدولة".
عينه
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط.
أصدر
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا بتعيين
ه نائبًا لرئيس الحرس الوطني
بدرجة وزير.