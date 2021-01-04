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الكويت تعلن عن 3 اكتشافات كبيرة

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الكويت
 
الإثنين، 04-01-2021 05:25 م المصريون
أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي، الدكتور محمد الفارس، عن كشفين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت في شمال البلاد إضافةً إلى كشف جديد في حقل يرقان الكبير.
وقال وزير النفط الكويتي وفقا لما نقلته عنه اليوم الاثنين، الصحف المحلية في بلاده إن "الاكتشاف الأول تم في حقل (حومه) الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للكويت والذي تم مسحه حديثا بتقنية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد إذ أظهرت نتائج التقييم الأولية بعد حفر بئر (حومه -1) ان مساحة الحقل تقدر بـ70 كيلومترا مربعا من المكمن الجوراسي وبقدرة إنتاجية تبلغ 1452 برميلا من النفط الخفيف في اليوم".
وأضاف الفارس أن هذا الاكتشاف يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة إذ يسلط الضوء على المساحات الكبيرة غير المكتشفة في الجزئين الغربي والشمال غربي للكويت والتي تسهم بصورة مباشرة في زيادة الاحتياطيات النفطية والقدرة الإنتاجية وفقا للخطة الاستراتيجية 2040 لشركة نفط الكويت، وفقا لما نقلته عنه صحيفة الأنباء الكويتية.
وتابع وزير النفط الكويتي قائلا: ان الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانية شمال الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية في المكمن الجوراسي اذ أسفرت النتائج الأولية بعد حفر بئر (قشعانية -1) عن اكتشاف النفط الخفيف بكميات تجارية بواقع 1819 برميلا في اليوم بوزن نوعي يبلغ 49 (API) وغاز مصاحب بواقع 2.78 مليون قدم مكعبة في اليوم.
وأكد أن الاكتشافين الجديدين يضيفان أهمية استراتيجية للجزء الشمالي من البلاد إذ لم يتم استكشاف المنطقة من قبل، وفق الصحيفة الكويتية.
وذكر الوزير الكويتي أنه تم اكتشاف نفط تقليدي ايضا في شمال حقل برقان الكبير في مكامن واره ومودود وبرقان اذ تدفق النفط بكميات تجارية من عدة آبار تم حفرها العام 2020 لتحديد امتداد الحقل بمعدل إنتاج يومي تجاوز 2000 برميل وهو ما يمهد الطريق لإضافة المزيد من الاحتياطيات.
وأشاد الفارس بنجاح شركة نفط الكويت في تحقيق هذه الاكتشافات الثلاثة في العام 2020 مؤكدا قدرة القطاع النفطي على الصمود والعطاء في ظروف كورونا.
 

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