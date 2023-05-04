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الكويت تعلن ضبط 3 رجال و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة

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المتهمين
الخميس، 04-05-2023 01:55 م

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن كواليس ضبط شبكة من الجنسين تورطت بارتكاب أعمال منافية للآداب العامة نظير الحصول على مبالغ مالية.

وأعلنت الوزارة عن ضبط أشخاص من جنسيات مختلفة تورطوا في أعمال منافية للآداب العامة.
وذكر بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية أن المضبوطين 7 أشخاص منهم 3 رجال و4 سيدات من جنسيات مختلفة، ضُبِطوا في أثناء قيامهم بأعمال منافية للآداب في منطقة المهبولة مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وكشف البيان أن عملية الضبط تمّت من خلال تكثيف عمليات المتابعة الأمنية من خلال الدوريات المستمرة للأجهزة الشرطية للمباحث الجنائية في جميع بقاع الدولة.

وعقب القبض على المتهمين السبعة متلبسين بجريمتهم، أحالتهم وزارة الداخلية إلى جهات التحقيق المعنية في النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

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