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الكويت تعلن شروطًا جديدة للدخول والخروج من البلاد

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الكويت
 
الخميس، 01-04-2021 08:25 م محمد فضل

أصدر  وزير الداخلية الكويتي  الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، قرارا عاجلا لقطاع أمن المنافذ البرية بالسماح للمواطنين أصحاب الحلال بالخروج والعودة من المنافذ البرية وذلك حسب الشروط الموضوعة.
والمح  وزير الداخلية الي أنه سوف يتم السماح لأصحاب الحلال ومرافقيهم من العمالة المنزلية بالخروج والعودة عبر المنافذ البرية ابتداءً من يوم غد الجمعة بشرط أن يتم تقديم كل ما يثبت ملكيتهم للحلال.
كما شدد الوزير في قراراه على وجود الأوراق الثبوتية التالية: (شهادة تطعيم الحلال - بروة الزكاة للحلال - أوراق ملكية المركبات الخاصة بالحلال - صهاريج الماء).
وأكدت الوزارة على أصحاب الحلال ضرورة الالتزام بالشروط الموضوعة والالتزام الكامل بالتعليمات وفي حال العودة يجب الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات الصحية الواجب الالتزام بها من تطبيق الحجر المقرر على القادمين وذلك للحفاظ على صحة الجميع.
 

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