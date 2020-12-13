الأحد، 13-12-2020
02:10 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن عبد الله البدر الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية و الغذائية
بوزارة الصحة الكويت
ية عن إصدارالوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر_
بيونتك" المضاد لفيروس كورونا
.
و أشار في تصريحات صحفية إلي أن هذا القرار جاء بناء علي قرار اللجنة
الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية و إدارة الصحة
العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات و الطعوم ، لاقتا إلي أن اللجنة أجرت تقييم شامل
لمعلومات السلامة والفعالية والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية
المعنية بفعالية اللقاح وسلامته .
و أكد أن وزارة الصحة ستقوم بالمتابعة و المراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية
اللقاح بعد استخدامه مع الاستمرار في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة
وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا .