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الكويت تعلن ترخيصها لهذا اللقاح لمجابهة " كورنا "

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 13-12-2020 02:10 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن عبد الله البدر الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية و الغذائية بوزارة الصحة الكويتية عن إصدارالوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر_ بيونتك" المضاد لفيروس كورونا .
و أشار في تصريحات صحفية إلي أن هذا القرار جاء بناء علي قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية و إدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات و الطعوم ، لاقتا إلي أن اللجنة أجرت تقييم شامل لمعلومات السلامة والفعالية والجودة كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته .
و أكد أن وزارة الصحة ستقوم بالمتابعة و المراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه مع الاستمرار في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا .    
 

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