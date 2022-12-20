الكويت تعلن استرداد 100 مليون دولار من البحرين وتكشف السبب

الثلاثاء، 20-12-2022
07:54 ص
قالت النيابة العامة الكويت
ية إنها استردت أصولا وأموالا
من البحرين
قيمتها 100 مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي صادر ضد مواطن وزوجته محكوم عليهما
في قضية فساد كبرى.
قضايا فساد
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة على موقع تويتر، أن هذه
الخطوة تمت تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت
، وزوجته
منى محمد الوزان.
معاشات التقاعد
وكان فهد الرجعان توفى في سبتمبر عن عمر بلغ 73 عاما في لندن
التي كان يقيم فيها منذ سنوات، كما اتهم الرجعان بالعديد من القضايا التي تعود لفترة
توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد
في الكويت
وخارجها، ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة
الإدارة وغسل الأموال.
تعميم الحكم
الجدير بالذكر أنه في عام 2016 أصدرت محكمة الجنايات الكويت
ية
حكما بسجن الرجعان 10سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت
حيث تم تعميم الحكم على الشرطة
الدولية (الإنتربول).
شرطة لندن
وفي 2017 ألقت شرطة لندن القبض عليه بناء على طلب كويتي،
لكن عملية تسليمه للكويت لم تتم.
وفي 2019 أعلنت الكويت
أن المحكمة العليا في لندن أصدرت حكما
بفرض حجز بمبلغ 847 مليون دولار على أصول الرجعان وإلزامه بالكشف عن كافة أصوله في
جميع أنحاء العالم.