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الكويت.. تصريحات رسمية عن صحة أمير البلاد
الإثنين، 14-09-2020 07:49 م الطيب حسين

كشف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، عن الحالة الصحية لأمير البلاد.

جاء هذا في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي.

وأحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية للأمير الشيخ صباح الأحمد.


كما دعا مجلس الوزراء الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة صاحب السمو،من مصادرها الرسمية.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات انتشار ڤيروس كورونا المستجد عالميا واقليميا، موضحا أن الڤيروس متطور بالعالم بشكل يومي حيث بلغ أكثر من 29 مليون مصاب وأيضا ازدياد المصابين بدول الجوار، حيث لوحظ مؤخرا ازدياد أعداد المصابين بالڤيروس ويرجع ذلك إلى التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وكثرة المخالطة والتجمعات في الآونة الأخيرة.

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