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الكويت تصدر قرارات جديدة للمقيمين المحجوزين منزليا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 18-10-2020 12:26 م الكويت تصدر قرارات جديدة للمقيمين المحجوزين منزليا أكد مصدر مسئول في مطار الكويت الدولي أن المواطنين و المقيمين المحجوزين منزليا يحق لهم السفر مرة أخر
أكد مصدر مسئول في مطار الكويت الدولي أن المواطنين و المقيمين المحجوزين منزليا يحق لهم السفر مرة أخري خلال مدة الحجر المقررة بـ 14 يوم ، لافتا إلي أنه لا تغيير حتى الآن في قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت .
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية لـ "القبس الكويتية " أن سلطات المطار لا تمانع من سفر أي شخص يرغب بالسفر خلا مدة الحجز المنزلي ما دامت لم تظهر عليه أي بوادر إصابة بفيروس " كورونا " المستجد .
و أشار المصدر إلي أنه بالنسبة للعمالة المنزلية فإن الذين يملكون إقامة سارية منهم والقادمين من الدول الـ 34 المحظورة يحق لهم الدخول إلي البلاد ولكن بعد قضاء 14 يوم في دولة غير ممنوعة .
جدير بالذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت بداية أغسطس حظر الطيران التجاري مع 31 دولة بناء علي تعليمات السلطات الصحية الكويتية ، بعدها أصدرت الحكومة قرار بالسماح للأجانب بدخول البلاد شرط بقائهم 14 يوم في دولة أخري غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت .
 

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