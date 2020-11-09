الكويت تشهد واقعة غريبة بين شاب وفتاة في الشارع

شهدت الكويت واقعة غريبة من نوعها، كان بطلها شابًا أوقف فتاة في الشارع
وهددها بساطور إن لم تعطه رق هاتفها، فيما قامت هي بتصوير الواقعة.
وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب في الكويت يهدد
فتاة بـ “ساطور”، في حال عدم أخذه رقم هاتفها.
ووفقا لـ “الأنباء الكويتية”، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام
الأمني بوزارة الداخلية إنه تم ضبط الجاني من قبل إحدى دوريات المرور، واتضح أنه
من المقيمين بصورة غير قانونية.
وأكدت الإدارة، أنه تم التحفظ على الجاني وتحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ
الإجراء القانوني اللازم بحقه.