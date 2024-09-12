الكويت تسحب الجنسية من 6 رجال و6 نساء





أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارًا بسحب الجنسية من 12 شخصاً، شمل القرار 6 نساء و6 رجال.

وكشف حساب "المجلس" الكويتي على منصة "X" أن قرار سحب الجنسية الكويتية ضم كلا من "نوال ذعار عبدالله الهذيلي البقمي، فهيد غازي خنيفر القيط الرشيدي، مشاعل بندر سهيل نوار العتيبي، كوثر سالم أحمد الهزاع، طفلة فارس مجبل محمد عويض العجمي، موضي فارس مجبل محمد عويض العجمي، ريم فارس مجبل محمد عويض العجمي".

كما شمل القرار كلا من "ناصر مريس ناصر هباس السهلي، بندر سعد شافي سعد شافي الهاجري، خالد شديد جدعان عواد مذود الشمري، أحمد عماد حسن فرج الله نجم، فهد عماد حسن فرج الله نجم".