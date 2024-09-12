الخميس 12 سبتمبر 2024
توقيت مصر 19:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك الأخضر.. كم سجّل سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة؟

"محدش زاره من 3 أسابيع".. كيف يقضي أحمد فتوح يومه في السجن؟

السنوار يبعث برسالة مكتوبة إلى رئيس دولة عربية.. ماذا قال فيها؟

تطور خطير.. أرض الصومال تغلق "المكتبة المصرية" وتمهل موظفيها 72 ساعة للمغادرة

بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي (فيديو)

لاعبون يكشفون سبب ما حدث لـ إيهاب جلال: حسبي الله ونعم الوكيل

"هي وابن أختها خلصوا عليه".. مقتل شاب على يد زوجته بالشرقية والكشف عن السبب

بالفيديو.. الشيخة موزا والدة أمير قطر:"خاب ظننا"

الحكومة تصدر قرارًا جديداً بشأن المقيمين غير الشرعيين

عامل ينهي حياة زوجته الحامل بتوأم لسبب صادم

الكويت تسحب الجنسية من 6 رجال و6 نساء

غل
ا
الخميس، 12-09-2024 11:05 ص

 

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارًا بسحب الجنسية من 12 شخصاً، شمل القرار 6 نساء و6 رجال.

 

 

وكشف حساب "المجلس" الكويتي على منصة "X" أن قرار سحب الجنسية الكويتية ضم كلا من "نوال ذعار عبدالله الهذيلي البقمي، فهيد غازي خنيفر القيط الرشيدي، مشاعل بندر سهيل نوار العتيبي، كوثر سالم أحمد الهزاع، طفلة فارس مجبل محمد عويض العجمي، موضي فارس مجبل محمد عويض العجمي، ريم فارس مجبل محمد عويض العجمي".

كما شمل القرار كلا من "ناصر مريس ناصر هباس السهلي، بندر سعد شافي سعد شافي الهاجري، خالد شديد جدعان عواد مذود الشمري، أحمد عماد حسن فرج الله نجم، فهد عماد حسن فرج الله نجم".

إقرأ ايضا

د

السنوار يبعث برسالة مكتوبة إلى رئيس دولة عربية.. ماذا قال فيها؟

خه

بالفيديو.. الشيخة موزا والدة أمير قطر:"خاب ظننا"

عن

بعد زيارة السيسي.. إجراء تركي مفاجئ ضد قنوات الإخوان التي تبث من تركيا

أخبار متعلقة

ؤيب

بينهم امرأة لجريمة مخلة بالشرف.. الكويت تسحب الجنسية من 9 أشخاص

غ

الكويت تستعد لإعدام 8 متهمين بينهم سيدتين

ك

الكويت تلقي القبض على "الغول المصري"