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الكويت تسجل 663 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في السعودية
كورونا
 
الأحد، 18-10-2020 03:33 م محمد فضل- متابعات

أعلنت الكويت اليوم، الأحد، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك، يرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 116146 حالة.
وأضافت الصحة الكويتية أنه تم تسجيل 7  حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 701 حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 752 حالات من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في دولة الكويت إلى 107860 حالة.
 

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