الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

الأربعاء، 03-03-2021
12:27 م
محمد فضل- متابعات
أعلنت وزارة الصحة الكويت
ية، شفاء 964 حالة من الإصابة بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد
المتعافين في البلاد إلى 181119.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د ..عبدالله السند، خـــلال المؤتمر
الصحافي الدوري الـ 113، انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء
الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن مبينا أن نسبة مجموع حالات
الشفاء من مجموع الإصابات
بلغت 93.7%.
وأضاف د.السند، أنه تم تسجيل 1341 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية،
ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 193372 وتسجيل 7 حالات
وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 1092 حالة.
وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبيـة في أقسام العناية المركزة بلغ 160
حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد ـ 19»
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11161 حالة.
وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8586
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1800627 فحصا، مضيفا أن نسبة الإصابات
لعدد المسحات
خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 15.6%.
وجدد د. السند الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى مداومة الأخذ بسبل الوقاية
كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.
وأوصى د.السند الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات
الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في
احتواء انتشار الفيروس.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية أكدت على الإجراءات الأساسية للصحة العامة
للتصدي للوباء، مشيرا إلى أن أخذ التطعيم لا يعفينا من تطبيق الإجراءات
الاحترازية، وكاشفا عن أن الطوارئ الطبية تعاملت مع 1287 حالة تم نقلها لتلقي
العلاج خلال الأعياد الوطنية، مشيرا إلى أن الحالات التي تم نقلها عبر إسعاف
الطوارئ الطبية منها 305 حالات من الأمراض المعدية.