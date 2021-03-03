الأربعاء 03 مارس 2021
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوج يرفع أغرب دعوى طلاق ضد زوجته والسبب لا يُصدق

صادم.. لحظة انهيار سور بالجامعة وتساقط الطلاب قتلى من الطابق السادس

فيديو «روبي» الذي تصدر الترند في مصر والسعودية

الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

كويتية أربعينية تزج بعشريني إلى السجن بسبب صور مخلة

تنفيذ حكم الإعدام في أب وأبنائه الثلاثة.. تعرف على جريمتهم

قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

خالد يوسف يعلن عودته لمصر لدفن شقيقه

فيديو.. صديقتان تكتشفان أنهما أختان بالصدفة!

ADS
 

الكويت تسجل أعلى معدل إصابة بـ كورونا منذ بداية الجائحة

thumbs_b_c_24bf4192dc1b8ca3466aa2c692270b19
الكويت
 
الأربعاء، 03-03-2021 12:27 م محمد فضل- متابعات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 964 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 181119.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د ..عبدالله السند، خـــلال المؤتمر الصحافي الدوري الـ 113، انه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.7%.
وأضاف د.السند، أنه تم تسجيل 1341 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 193372 وتسجيل 7 حالات وفاة، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 1092 حالة.
وأوضح أن عدد من يتلقى الرعاية الطبيـة في أقسام العناية المركزة بلغ 160 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد ـ 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11161 حالة.
وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ 24 الماضية بلغ 8586 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1800627 فحصا، مضيفا أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 15.6%.
وجدد د. السند الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى مداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى د.السند الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية أكدت على الإجراءات الأساسية للصحة العامة للتصدي للوباء، مشيرا إلى أن أخذ التطعيم لا يعفينا من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكاشفا عن أن الطوارئ الطبية تعاملت مع 1287 حالة تم نقلها لتلقي العلاج خلال الأعياد الوطنية، مشيرا إلى أن الحالات التي تم نقلها عبر إسعاف الطوارئ الطبية منها 305 حالات من الأمراض المعدية.

 

إقرأ ايضا

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

الأمير هاري و ميجان ماركل

الأمير هاري يكشف السبب الحقيقي لابتعاده عن بريطانيا

ارشيفية

الأجهزة الرقابية في السعودية تسجل 1700 مسجد مخالف

أخبار متعلقة

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مرسومًا عاجلًا

ارشيفية

الأجهزة الرقابية في السعودية تسجل 1700 مسجد مخالف

جو بايدن

النواب الأمريكي يقر 1.9 تريليون دولار لمواجهة " كورونا"

ارشيفية

سريلانكا تستجيب لرابطة العالم الإسلامي وتوقف حرق جثث المسلمين

ارشيفية

تصريحات عاجلة من الكويت عن استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية

ارشيفية

المغرب تعلن عن إجراءات جديدة بسبب حالات كورونا المتحور