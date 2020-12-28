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الكويت تخفض حرارة الطرق 10 درجات بتقنية يابانية

طرق الكويت
طرق الكويت
 
الإثنين، 28-12-2020 12:10 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية أنها وقعت اتفاقية تعاون مع شركة يابانية متخصصة لإجراء مشروع تجريبي لطلاء بعض الشوارع بمادة صديقة للبيئة ، تعمل علي تخفيض درجة الحرارة بحوالي 10 درجات .
 وصرح مدير الهيئة الشيخ عبد الله بن الأحمد في تصريحات صحفية عقب توقيع اتفاقية التعاون أنه سيتم البدء في التجربة في إبريل المقبل ، لافتا إلي أن الشركة ستقوم بدهان صبغة معينة على منطقتين من شوارع داخلية في مبنى الهيئة"، مضيفا أنه سيتم تعميم التجربة حال نجاحها على مستوى الجهات المعنية في الكويت، لاستخدام هذه المنتجات التي تساهم بتقليل درجات الحرارة وتساعد على تحسين الطرق، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و أضاف أن هذه التجربة، هي إحدى التجارب التي تقوم بها مختلف الجهات العلمية الكويتية، كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، وكذلك مختبرات وزارة الأشغال العامة، لافتا إلى أن أي تجربة تساهم في المحافظة على البيئة، وتخفيض درجات الحرارة، ستقوم الهيئة بالعمل على تجربتها وفق الظروف المناخية في البلاد، لافتا إلي  أن هناك عددا من النظم والتجارب التي تتم تجربتها، من أجل تحسين تماسك الطرقات، ومن بينها استخدام الإطارات مع الإسفلت، للمساهمة في تماسك الطرق وتقليل تطاير الحصى، مشيرا إلى أنه عند نجاح أي من تلك الطرق، سيتم اعتمادها بشكل موسع من قبل الجهات المعنية.
 

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