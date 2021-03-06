الكويت تخرج عن بكرة أبيها.. ماذا يحدث؟

السبت، 06-03-2021
07:42 م
تحدث الأكاديمي الكويت
ي عبدالله الشايجي
عن الزجام الذي تشهده شوارع بلاده قبل تطبيق الحظر الجزئي تصديًا لجائحة كورونا.
وقال الشايجي
عبر تويتر أن الأمر يبدوا وكأن الكويت
قد خرجت عن بكرة أبيها.
وكتب "تبدو #العاصمة #الكويت
وجميع شوارع المناطق من شدة الازدحام الليلة عشية بدء تطبيق #الحظر_الجزئي غداً من 5ص-5م وكأن الكويت
خرجت عن بكيرة أبيها في آخر ليلة قبل منع التجوال الليلي!
حتى امتحانات #جامعة_الكويت
ستتحول بالكامل online-عن بعد..
والحدود البرية والمطار يقتصر على المواطنين!".
ووافقه مغردون وصفوا أن الزحام الذي يحدث غير مسبوق.