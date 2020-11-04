الكويت تحيل هؤلاء إلى التقاعد لهذا السبب

الأربعاء، 04-11-2020
09:05 م
أحالت سلطات التعليم في الكويت
عشرات العاملين إلى التقاعد
ممن امضوا 34 عاما في الخدمة اعتبارا من 31 ديسمبر المقبل.
وأبلغت وزارة التربية وبشكل رسمي ما يقارب 126 من العاملين في قطاعاتها المختلفة من معلمين وإداريين بالإحالة للتقاعد.
وقال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، في الكتاب الذي وجهه للمشمولين بقرار الإحالة: "بداية يطيب لنا أن نتقدم إليكم بوافر الشكر وعظيم الامتنان مثمنين جهودكم المخلصة وخدماتكم الجليلة وتفانيكم في عملكم، فقد حفظتم للمهنة شرفها وحققتم بذلك أسمى صور العطاء فكان الأثر محمودا وباقيا.
وعملا بالقرارات الوزارية المنظمة للإحالة للتقاعد لمن بلغت خدمته 34 سنة فنود الإحاطة بأنه في حال كانت لديكم الرغبة بتقديم طلب إنهاء الخدمة من تاريخ يسبق 31 ديسمبر 2020. فيرجى تقديم الطلب قبل 30 الجاري بوقت كافٍ، والتكرم بمراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتنسيق بهذا الشأن قبل تقديم طلب إنهاء الخدمة.