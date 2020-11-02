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الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة

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الكويت تحذر مواطنيها في هذه الدولة
 
الإثنين، 02-11-2020 09:44 م
دعت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية سلوفاكيا اليوم الاثنين الكويتيين الموجودين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والارشادات الصادرة عن السلطات الصحية بشأن فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

واكدت السفارة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اهمية الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وضرورة ارتداء اقنعة الوجه وتجنب الاماكن المزدحمة.
واهابت بالمواطنين الاتصال في حال الحاجة الى اية مساعدة على ارقام الهواتف الاتية : 00421908732868 - 00421259980817.

وسجلت سلوفاكيا اليوم 1883 اصابة جديدة بفيروس كورونا حيث وصل عدد الاصابات المسجلة الى اكثر من 61 الف اصابة فيما سجلت 219 حالة وفاة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نصف دول منطقة أوروبا شهدت موخرا ارتفاعا في عدد الحالات بنسبة 50 في المئة وتتسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا خاصة في أوروبا وأميركا الشمالية مع دخول فصل الشتاء.
 

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