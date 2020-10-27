الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
توقيت مصر 13:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وزير الداخلية يهنئ السيسي بالمولد النبوي: نعاهدك على الولاء والفداء

الملك سلمان يلقي كلمة البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال

وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى المولد النبوي

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يؤدي " رقصة العرضة السعودية"

تصريحات عاجلة من الصحة العالمية عن خطورة " كورونا"

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

اغتيال وزير الشباب والرياضة

السعودية تحذر إسرائيل وإيران من أمام الأمم المتحدة

السعودية: نرفض بشدة أى محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

ADS
 

الكويت تتلقي مليون جرعة لقاح " كورونا" وتحدد الفئات المستحقة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 11:44 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر حكومية كويتية عن وصول لقاح فيروس " كورونا" المستجد إلي الكويت في بداية العام القادم لافتة إلي أن الدفعة الأولي من اللقاح والتي ستبلغ حوالي مليون جرعة ستخصص للمواطنين والعاملين في المجال الصحي و الخطوط الأمامية و كبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة علي أن تتلوها الشرائح الأخرى .
و أشارت المصادر إلي أن اللقاح سيتم استيراده من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، وهي شركة أمريكية، وشركة أمريكية - ألمانية، وأخرى بريطانية - هولندية، مشيرة إلى أنه تم إنجاز الاتفاق مع الشركات الثلاث، لتكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح، لافتة إلي أن اللقاح سيحتاج مراحل عديدة تتضمن التصنيع و التوريد والشحن ، حسبما نشرت " صدي البلد " .
و لفت المصدر إلي أن السيطرة علي الفيروس تتطلب تطعيم كل شرائح المجتمع من مواطنين ووافدين باللقاحات وهو ما ستعكف علي دراسته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الكويتي أمس برئاسة ويزر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح .
 

إقرأ ايضا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز

الملك سلمان يلقي كلمة البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال

الملك سلمان

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يؤدي " رقصة العرضة السعودية"

ارشيفية

اغتيال وزير الشباب والرياضة

أخبار متعلقة

فيروس كورونا في السعودية

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالكويت

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

قرارات جديدة للكويت لإنهاء الخلاف الخليجي

رئيس وزراء بريطانيا

جونسون يعلن استقالته لهذا السبب

فيروس كورونا في السعودية

الكويت تسجل 663 إصابة جديدة بكورونا

ارشيفية

الكويت تصدر قرارات جديدة للمقيمين المحجوزين منزليا

ارشيفية

طقس الخليج.. جو معتدل بالسعودية والبحرين و حار بالكويت