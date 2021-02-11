الكويت تتخذ قرارا مفاجئأ بشأن " حد الردة" على الفنانة التي تركت الإسلام واعتنقت اليهودية
الكويت تتخذ قرارا مفاجئأ بشأن " حد الردة" على الفنانة التي تركت الإسلام واعتنقت اليهودية
الخميس، 11-02-202107:52 صأحمد عادل شعبان
فجرت الإعلامية مي العيدان مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الفنانة التي ارتدت عن الإسلام.
وقالت مي في تغريدة عبر تويتر: توضيح المغنيه اللي تطلق على نفسها اسم بسمه و التي ارتدت
عن الدين الاسلامي واعتنقت اليهوديه للعلم هي مواليد الكويت فقط لكن عراقية
الجنسيه الى هذه اللحظه يعني كانت عراقيه مقيمه بالكويت واليوم اعلن الشيخ
احمد القطان ب ان يطبق عليها حد الرده.