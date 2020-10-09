الكويت.. تأجيل الدراسة عن بعد في هذه المادة

الجمعة، 09-10-2020
08:38 م
الطيب حسين
أعلنت وزارة التربية في الكويت
تأجيل تدريس مادة التربية البدنية عبر التعلم عن بعد داعية الادارات المدرسية اتباع النظم واللوائح الخاصة بالخطة الدراسية لجميع المراحل التعليمية وتأجيل تدريس المادة وذلك حسب الفترات التالية:
يبدأ تدريس مادة التربية البدنية للمرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس من الاسبوع الرابع وطلبة المرحلة المتوسطة من الاسبوع الــخامس، امـــا طلــــبة المرحلة الثانوية فيـــبدأ تدريسهم بعد ما يقارب شهر ونصـــف على انطلاقة العام الدراسي وبالتـــحديد بدءا من الاسبوع السابع.