الكويت.. إخلاء سبيل نائبين اتهما في قضية رشوة

السبت، 29-08-2020
05:53 م
الطيب حسين
أخلت النيابة العامة في الكويت
سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد بعد التحقيق معهما بتهمة تورطهما مع النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المتهم بغسيل الأموال ودفع رشاوى.
وأخلي سبيل النائبين، اليوم السبت، بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف دينار كويتي لكل منهما، عقب ورود أسمائهما بتحقيقات قضية النائب البنغالي المتهم بها ضباط وشخصيات بارزة في الكويت
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وتم التحقيق مع النائبين بعد رفع الحصانة عنهما، بناء على طلب من النيابة العامة وجهته في وقت سابق إلى مجلس الأمة، الذي أقر رفع الحصانة عنهما للتحقيق معهما.