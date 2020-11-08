الكشف عن هوية من أبلغ بايدن وترامب بالنتيجة

ترامب و بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن الشخص الذي أبلغ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، حيث كان أحفاده أول من أقدموا علي إخباره بأن السباق صب في مصلحته .

و أشارت شبكة " سي إن إن " إلي أن حفيدة بايدن الكبري ، ناعومي ، قامت بنشر صورة جدها علي حسابها في تويتر بعد لحظات من تلقيه الأخبار السارة .

علي الجانب الآخر كشفت تقارير لـ " سي إن إن " أن صهر و كبير مستشاري ترامب ، جارد كوشنر ، قام بدعوته للقبول بنتائج الانتخابات .

جدير بالذكر أن ترامب تعهد باللجوء إلي المحكمة من أجل فرز أصوات الناخبين بشكل عادل حال هزيمته .