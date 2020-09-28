الكشف عن هوية الفتاة التي يحتضنها مؤسس السعودية (صورة)

الإثنين، 28-09-2020
07:55 م
محمد فضل
ردت
صفحة "تاريخ آل سعود"، المتخصصة في توثيق تاريخ العائلة المالكة
السعودية، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على سؤال أحد المتابعين،
عن صورة ظهر فيها مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود، محتضنًا فتاة
.
وقال
السائل الذي نشر الصورة وعلق بالقول :" لو سمحت منهي البنت
اللي مع المؤسس وفي اي عام الصوره؟".
وردت الصفحة على السؤال بالكشف عن هوية
الفتاة
ن وقالت:" الصورة
للأميرة مضاوي بنت الملك عبدالعزيز وهي بحضن
والدها ويظهر بالصورة الأميران محمد ومنصور،
عام التقاط الصورة غير معروف".
وعلق آخر بصورة الملك سلمان
والرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسائل عن شخص
يقف وراء الملك، حيث قال :" السلام عليكم عندي سؤال لو سمحت من خلف الملك سلمان
".
وردت
الصفحة بالقول :" وعليكم السلام، الذي خلف سيدي #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه،
هو معالي رئيس الحرس الملكي السابق الفريق الأول المتقاعد حمد بن محمد العوهلي، وتم
التقاط هذه الصورة في #مصر الشقيقة عام 1437هـ/2016م".