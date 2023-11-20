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الكشف عن كيفية اختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية من البحر الأحمر

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ارشيفية
الإثنين، 20-11-2023 10:12 ص

كشف مسؤولون أميركيون أن مسلحين من الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في غارة للاستيلاء على سفينة شحن يابانية في جنوب البحر الأحمر في وقت سابق، الأحد.
وأوضح المسؤولون الثلاثة أن الطائرة حلقت فوق سفينة "غالاكسي ليدر"، وهي سفينة مملوكة لليابان، وترفع علم جزر الباهاما، في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، وهبط عدد من الحوثيين المسلحين على سطحها، بحسب موقع "إن بي سي نيوز".
يأتي الهجوم قبالة سواحل اليمن بعد أيام فقط من إصدار الحوثيين رسما بيانيا مع تعليقات بالعبرية والعربية والإنجليزية تقول: "سوف نغرق سفنكم". وأظهر الرسم سفينة تجارية إسرائيلية تشتعل فيها النيران.
وفيما بعد اتضح أن السفينة يمتلكها رجل أعمال إسرائيلي، واكد الحوثيون أن أي سفينة إسرائيلية هي هدف مشروع لهم.

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