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الكشف عن عقوبة إلقاء قطف السيجارة بالشارع في السعودية

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قطف سيجارة
Native
Teads
السبت، 29-10-2022 10:44 ص

كشف المحامي السعودي زياد الشعلان، عقوبة المدخن الذي يرمي قطف السيجارة بالشارع، وذلك ردًا على سؤال مواطن " ما هي عقوبة اللي يدخن ويرمي قطف السيجارة بالشارع؟".

وقال الشعلان، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك":"لابد من التفريق بين حالتين الأولى إذا كنت بالسيارة تدخن ورميت قطف السيجارة بالشارع غرامتها من 300 ريال إلى 500 ريال وفق نظام المرور، بالإضافة إلى غرامة 500 ريال وفق لائحة المحافظة على الذوق العام".

وتابع:"أما إذا كنت بالشارع وتمشي على رجليك وتدخن ورميت قطف السيجارة بالشارع عليها غرامة مالية 200 ريال وفق نظام مكافحة التدخين، بالإضافة إلى غرامة مالية 500 ريال وفق لائحة المحافظة على الذوق العام".
 

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