الكشف عن عدد القتلى والمصابين في اشتباكات السودان

الأحد، 16-04-2023
01:07 م
أعلنت نقابة أطباء السودان
ارتفاع عدد القتلى إلى 56 قتيلاً،
فيما وصل عدد المصابين إلى نحو 600.
وقالت خلال بيان لها أن "إجمالي عدد القتلى والمصابين
الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية على النحو التالي:
- بلغ إجمالي القتلى المدنيين 56.
-عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات
النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا).
- بلغ إجمالي الإصابات 595 حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين،
منهم عشرات من الحالات الحرجة.
-بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات
النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.
وناشدت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان
، المنظمات
الإنسانية والهيئات الصحية الدولية والإقليمية تقديم العون وتوفير الإمداد الطبي لجميع
المستشفيات والمرافق الصحية بالخرطوم ومناطق الاشتباكات بالولايات المختلفة.
كما حثت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدبلوماسية
على الضغط لإلزام طرفي الصراع المسلح بوقف الاقتتال و توفير ممرات آمنة للمدنيين والسماح
بالمرور الآمن لعربات الإسعاف والكوادر الطبية وتوفير التأمين اللازم للمرافق الصحية
والمستشفيات.