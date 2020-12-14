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الكشف عن سبب الانفجار الذي هز ميناء جدة

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انفجار
 
الإثنين، 14-12-2020 10:53 ص المصريون

كشفت شركة "هافنيا" للشحن بأن ناقلة نفط تابعة لها تعرضت لانفجار قبالة ميناء جدة اليوم الاثنين، إثر تعرضها لضربة من مصدر خارجي.
وأوضحت الشركة بأن الناقلة “بي دبليو راين”، التي تحمل علم سنغافورة، تعرّضت لضربة من مصدر خارجي، بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبّب بوقوع انفجار وباندلاع حريق أخمده الطاقم ، بحسب العربية نت .
وقالت هافنيا في بيان على موقعها على الإنترنت: “أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة في نحو الساعة 00:40 بالتوقيت المحلي يوم 14 ديسمبر 2020 ، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة”.
وقالت الشركة إن الطاقم أخمد الحريق ولم يصب أحد. وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.
 

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