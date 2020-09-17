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صحيفة عبرية:

الكشف عن ثالث دولة خليجية ستطبع مع إسرائيل

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نتنياهو
الخميس، 17-09-2020 09:23 م محمد فضل - متابعات

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الخميس، أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الثالثة التي ستطبع العلاقات مع إسرائيل.
وقالت الصحيفة: إن “المسؤولين الإسرائيليين قد صرحوا بذلك في نهاية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، بعد توقيعه اتفاقي السلام وتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين”.
وأشارت إلى أن سلطنة عمان قد بعثت بممثل عنها إلى حفل التوقيع في البيت الأبيض، وقبل يومين تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي مع نظيره العماني.
وأكدت الصحيفة، بأن هناك اتصالات فعلية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، ومملكة المغرب من جانب آخر للدخول في قطار التطبيع مع إسرائيل.
 

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