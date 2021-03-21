الأحد، 21-03-2021
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تعتبر طائرة الرئيس الأمريكي
السابق ، دونالد ترامب
، تجسيدا لأسلوبه في الحياة بعد الثروة الهائلة التي جناها
من العقارات خلال عقود ، إلا أن الطائرة التي يستعملها ترامب
مرة واحدة منذ توليه
الرئاسة وهي تقبع في مطار بمقاطعة أورانج
شمال نيويورك ، أصبحت في حالة سيئة جدا .
وأشار تقرير لشبكة
" سي إن إن " الأمريكية أن طائرة ترامب
من طراز بوينج 757 والمكتوب
عليها اسمه ، وذات المقاعد الجلدية والمغاسل الذهبية تحتاج إلي مئات الآلاف من
الدولارات لكي يتم إصلاحها .
جدير بالذكر أن ترامب
أطلق علي الطائرة لقب " ترامب
إير فورس وان " تشابها مع الطائرة
الرئاسية الأمريكية والتي تسمي " يو إس إير فورس وان " .