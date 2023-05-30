الكشف عن اسم السعودي المختطف في بيروت

علق الصحفي
اللبناني طوني بولس على حادثة خطف مواطن سعودي وسط بيروت ، والذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية.
وقال الصحفي :
" خطف المواطن السعودي مشاري المطيري من منطقة البيال وسط بيروت من قبل عصابة
خطف محترفة يرتدي 4 من أفرادها لباس الجيش اللبناني، مؤشر واضح على انكشاف أمني
فادح"
.
وتابع : "
الخاطفين تواجدوا لساعات في المنطقة حيث تتواجد كاميرات المراقبة في كل الاتجاهات،
وبالتالي يمكن رصد وجوههم وتحركاتهم وسياراتهم بسهولة، كذلك تعقبهم في طرقات بيروت ".
وأضاف : "
من واجب وزارة الداخلية نشر ما التقطته كاميرات المراقبة للرأي العام وإجراء
تحقيقات شفافة وعدم التستر عن اي أسماء او جهات ".