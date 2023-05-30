الكشف عن اسم السعودي المختطف في بيروت

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الأردن
الثلاثاء، 30-05-2023 09:25 ص

 

علق الصحفي اللبناني طوني بولس على حادثة خطف مواطن سعودي وسط بيروت ، والذي يعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وقال الصحفي : " خطف المواطن السعودي مشاري المطيري من منطقة البيال وسط بيروت من قبل عصابة خطف محترفة يرتدي 4 من أفرادها لباس الجيش اللبناني، مؤشر واضح على انكشاف أمني فادح" .

 

وتابع : " الخاطفين تواجدوا لساعات في المنطقة حيث تتواجد كاميرات المراقبة في كل الاتجاهات، وبالتالي يمكن رصد وجوههم وتحركاتهم وسياراتهم بسهولة، كذلك تعقبهم في طرقات بيروت ".

 

وأضاف : " من واجب وزارة الداخلية نشر ما التقطته كاميرات المراقبة للرأي العام وإجراء تحقيقات شفافة وعدم التستر عن اي أسماء او جهات ".

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