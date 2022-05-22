الكشف عن أول أيام عيد الأضحى بالسعودية

الأحد، 22-05-2022
11:41 ص
كشف الدكتور السعودي عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة
القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية
"تسميات"،
أن موعد عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية سيكون السبت 9 يوليو.
وقال عبد الله المسند عبر حسابه على تويتر: إن "يوم
الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 يونيو)، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب
الشمس عند الساعة 07:07 مساء"، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس
بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة".
وأضاف: "يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند
الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 يونيو)..يتلو ذلك ولادة هلال
ذي الحج
ة".
وتابع : "الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما،
وسيمكث هلال ذي الحج
ة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحا أن يوم الخميس
( 30 يونيو) أول ذي الحج
ة، ويوم الجمعة (8 يوليو) الوقوف بعرفة، ويوم السبت ( 9 يوليو)"،
هو عيد الأضحى المبارك وفقا للحساب الفلكي.