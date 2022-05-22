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الكشف عن أول أيام عيد الأضحى بالسعودية

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الأحد، 22-05-2022 11:41 ص
كشف الدكتور السعودي عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن موعد عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية سيكون السبت 9 يوليو.
وقال عبد الله المسند عبر حسابه على تويتر: إن "يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 يونيو)، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء"، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة".

وأضاف: "يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 يونيو)..يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".

وتابع : "الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحا أن يوم الخميس ( 30 يونيو) أول ذي الحجة، ويوم الجمعة (8 يوليو) الوقوف بعرفة، ويوم السبت ( 9 يوليو)"، هو عيد الأضحى المبارك وفقا للحساب الفلكي.
 

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