الكرملين يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

الأربعاء، 14-10-2020
02:53 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث الرسمي
باسم الرئاسة الروسية ، ديمتري بيسكوف ، أن الوضع في أسواق النفط عادة ما يكون علي
جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين مع العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده محمد بن سلمان
.
و أضاف بيسكوف أن
التعاون بيم روسيا و السعودية أثبتت فعاليته علي صعيد الجهود المبذولة لتحقيق
الاستقرار في أسواق النفط ولا يزال هذا الموضوع علي أجندة الاتصالات الروسية
السعودية ، حسبما نشرت " الوفد " .
جدير بالذكر أن
الرئيس الروسي فلادمير بوتين بحث هاتفيا أمس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
آل سعود سوق الطاقة و أهمية العمل المشترك ، وسابقا حادث بوتين العاهل السعودي
الملك سلمان
وبحثا المسائل المتعلقة بالإعداد للقاء مجموعة العشرين المزمع عقده في
نوفمبر القادم .