الكرملين يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

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الأربعاء، 14-10-2020 02:53 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ، ديمتري بيسكوف ، أن الوضع في أسواق النفط عادة ما يكون علي جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلادمير بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي عهده محمد بن سلمان .
و أضاف بيسكوف أن التعاون بيم روسيا و السعودية أثبتت فعاليته علي صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط ولا يزال هذا الموضوع علي أجندة الاتصالات الروسية السعودية ، حسبما نشرت " الوفد " .
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلادمير بوتين بحث هاتفيا أمس مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود سوق الطاقة و أهمية العمل المشترك ، وسابقا حادث بوتين العاهل السعودي الملك سلمان وبحثا المسائل المتعلقة بالإعداد للقاء مجموعة العشرين المزمع عقده في نوفمبر القادم .
 

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