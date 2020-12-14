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الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

الكرملين
الكرملين
 
الإثنين، 14-12-2020 01:20 م متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث باسم الكرملين ، ديمتري بيسكوف ، أن موسكو لا علاقة لها بالهجمات الإلكترونية علي وزارة الخزانة الأمريكية .
وأضاف في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت اقتراحاتها بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
وكانت تقارير إعلامية  أفادت أن قراصنة استهدفوا أمي وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكية ووكالات حكومية أخري ، حيث صرح المتحدث باسم الأمن القومي ، جون أوليوت ، لوكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الأمريكية علي علم بهذه التقارير و أنها تتخذ جميع الخطوات الضرورية لتحديد ومعالجة القضايا المحتملة المتعلقة بهذا الوضع .  
جدير بالذكر أن صحيفة " واشنطن بوست " ذكرت أن قراصنة علي صلة بوكالة الاستخبارات الأمريكية " أي في ار " كانوا مسئولين عن تلك الهجمات .  
 

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