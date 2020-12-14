الكرملين يعلن عن دوره في الهجمات الإلكترونية علي الخزانة الأمريكية

الإثنين، 14-12-2020
01:20 م
متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث باسم الكرملين
، ديمتري بيسكوف ، أن موسكو لا علاقة لها
بالهجمات الإلكترونية علي وزارة الخزانة الأمريكية
.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة الأمريكية
تجاهلت اقتراحاتها
بالتعاون في مكافحة القرصنة الإلكترونية ، حسبما نشرت " سبوتنيك " .
وكانت تقارير إعلامية أفادت أن
قراصنة استهدفوا أمي وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكية
ووكالات حكومية أخري ، حيث
صرح المتحدث باسم الأمن القومي ، جون أوليوت ، لوكالة الأنباء الألمانية أن
الحكومة الأمريكية
علي علم بهذه التقارير و أنها تتخذ جميع الخطوات الضرورية
لتحديد ومعالجة القضايا المحتملة المتعلقة بهذا الوضع .
جدير
بالذكر أن صحيفة " واشنطن بوست " ذكرت أن قراصنة علي صلة بوكالة الاستخبارات
الأمريكية
" أي في ار " كانوا مسئولين عن تلك الهجمات .