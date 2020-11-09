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الكرملين يعلن السبب الحقيقي لتأخر الرئيس الروسي في تهنئة بايدن

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
 
الإثنين، 09-11-2020 02:30 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف ديمتري بيسكوف ، الناطق باسم الكرملين سبب تأخر الرئيس فلادمير بوتين في إرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وهي تواجد طعون قضائية علي نتائج الانتخابات .
و أضاف في تصريحات صحفية أن الرئيس بوتين هنأ الرئيس دونالد ترامب قبل 4 أعوام ولكن هذه المرة هناك اختلافا .
جدير بالذكر أن النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية أظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا حسب خريطة الانتخابات الأمريكية ، حيث أنها تمتلك 20 مقعد في المجمع الانتخابي ليصل عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعد مقابل 213 مقعد للمرشح الجمهوري دونالد ترامب .    
 

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