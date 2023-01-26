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القضاء الهندي يحكم على شاب مسلم بالسجن مدى الحياة بسبب بقرة!

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هندوس يعبدون البقر
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الخميس، 26-01-2023 01:06 م
حكمت محكمة في غرب الهند على رجل مسلم متهم بتهريب ماشية، بالسجن مدى الحياة، قائلة في حكم يجدد تأكيد قدسية الأبقار في البلاد، إن البيوت المصنوعة من روث البقر محمية حتى من تداعيات الإشعاعات.

وتحظى الأبقار باحترام كبير في معظم أنحاء الهند، وقد اتخذت السلطات إجراءات صارمة لمكافحة ذبح المواشي في السنوات الأخيرة، بمساعدة الجماعات القومية الهندوسية.
وكانت محكمة في غوجارات تفصل في قضية رجل متهم بتهريب قطيع لقتله، وهي ممارسة غير قانونية بموجب قوانين الولاية.

وقال رئيس المحكمة سمير فينوشاندرا فياس إن تصرفات الشاب البالغ 22 عاماً كانت «مخيبة للآمال للغاية»، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن خلص إلى أن ذبح الأبقار كان مصدر مشاكل كثيرة.

وقال بحسب نسخة من الحكم الذي صدر في نهاية نوفمبر 2022 ولكن نُشر خلال الأسبوع الماضي «ثبت علمياً أن الإشعاعات الذرية لا يمكن أن تؤثر على البيوت المصنوعة من روث البقر. شرب بول البقر قادر على معالجة الكثير من الأمراض المستعصية». لكن القاضي لم يقدم أي أدلة علمية على هذه المزاعم.

ونفّذت جماعات قومية هندوسية حملة في الهند ضد ذبح الماشية، كانت لها أحياناً عواقب مميتة.
ففي السنوات الأخيرة، تسببت هذه الحملات بإفلاس مسالخ يملكها مسلمون، كما جرى إعدام متهمين بالتورط في ذبح الماشية من دون محاكمة.


 

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