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القضاء السعودي يسدل الستار بشكل نهائي على قضية بندر القرهدي بحكم جديد

سبب-مقتل-بندر-القرهدي-الحقيقي-كامل-التفاصيل-780x400
بندر القرهدي وقاتله
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الإثنين، 06-03-2023 12:24 م

 

 

كشف المحامي السعودي عبدالعزيز القليصي محامي المغدور، به "بندر القرهدي" الذي قتل حرقا على يد صديقه داخل سيارته وأحدثت جريمة قتله ضجة كبيرة في المملكة، عن تأييد محكمة الاستئناف اليوم للحكم الصادر في قضية بندر القرهدي بالقتل تعزيزا للمتهم.

 

وقال خلال تغريدة عبر حسابه على "تويتر": اللهم لك الحمد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بجدة في قضية بندر قرهدي ( بالقتل تعزيراً).

وكان محامي القاتل قدم مذكرة اعتراضية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بجدة 26 يناير الماضي. وقدم مبررات منها انتفاء القصد الإجرامي وأن الجاني غير قاصد للقتل، وأنه يوجد خلافات بين موكله والمجني عليه.

يذكر أن المحكمة الجزائية بجدة، أصدرت (الخميس) 26 يناير الماضي حكماً بالقـتل تعزيراً على قـاتل بندر طه القرهدي حرقـاَ داخل سيارته، بعدما عقدت 6 جلسات نطقت في آخرها بالحكم على قاتل القرهدي.

 

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