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القصر الملكي يعلن إصابة الأمير بفيروس " كورونا"

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 10:18 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت مصادر بقصر كينزنجتون في بريطانيا أن الأمير وليام قد أصيب بفيروس " كورونا" المستجد في إبريل الماضي في وقت مقارب لإصابة والده الأمير تشارلز بنفس الفيروس .
و أبقي الأمير وليام  الثاني في الترتيب لولاية العرش  وحفيد الملكة إليزابيث ، إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد ، حسبما نشرت صحيفة " الصن " البريطانية .
و أضاف في تصريحاته للصحيفة :" تدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد ، لافتا إلي أنه خضع للعلاج علي أيدي أطباء القصر و اتبع الإرشادات الحكومية بعزل نفسه في منزل العائلة " أنمر هول " في نورفولك .
و أشار إلي أنه أجري 14 لقاء عبر الهاتف و الاتصال المرئي خلال إبريل الماضي .
و قالت مصادر للصحيفة أن الأمير كان يعاني من إصابة شديدة و عاني من صعوبة في التنفس في أحدي مراحل إصابته مما أثر ذعر من حوله .
 

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