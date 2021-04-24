"القشعمي" يفجر مفاجأة عن الشخص بائع دكانه لفتح الرياض

السبت، 24-04-2021
10:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الكاتب محمد
القشعمي عن مفاجأة حيث كشف عن الشخص الذي باع دكانه للمساهمة في فتح الرياض
.
وقال القشعمي من خلال
برنامج " الليوان ": أن عبد الله حمد النفيسي أول وكيل تجاري للملك عبد
العزيز في الكويت هو من ساهم في فتح الرياض
، لافتا إلي أن
النفيسي باع دكانه وأعطى
قيمة تجارته للملك عبد العزيز للمساعدة في فتح الرياض
، ، كما أرسل له في حصار حائل
200 جمل محملة بالمؤن.
وأضاف: "لما الملك
عبد العزيز عزم على استعادة الرياض
النفيسي ما قدر يرافقه فباع محتويات دكانه وساهم
في تمويله ".
وأشار إلي أن عبد الرحمن
القصيبي في البحرين، موضحا أنه كان أول تاجر عربي يفتح فرعا لتجارته في فرنسا قبل
100 عام، وهو والد غازي القصيبي، لافتا إلي أنه " القصيبي " كان محب للأحسان،
وله أدوارا كثيرة في مكة
إذ افتتح مساجد ومكة
بات، وكان حلقة الوصل بين الملك عبد العزيز
والإنجليز، وتم تعيينه برتبة وزير في وقت الملك سعود وتزوج من مكة
.