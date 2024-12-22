"القسام": مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي بعد قتله وفجر نفسه بقوة إسرائيلية

أعلنت كتائب
"القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن مقاتلا في صفوفها
تنكر بلباس جنود الجيش الإسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود
بواسطة حزام ناسف.
وقالت
"القسام" في بيان لها: "في عملية أمنية معقدة...تمكن مجاهد قسامي
من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا
شمال القطاع".
وأضاف البيان:
"وبعد ساعة من الحدث.. تنكر نفس المُجاهد بلباس جنود الاحتلال، واستطاع
الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة
وإيقاعها بين قتيل وجريح".
هذا وأوضح مصدر
قيادي في كتائب "القسام" قائلا: "عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا
فجر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية"، مردفا: "العملية
الاستشهادية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".