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القرار الأخير لـ ترامب يسبب خسارة بالمليارات لهذه الدولة

ترامب
ترامب
 
الثلاثاء، 22-12-2020 01:55 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن خبراء في العملة والتجارة  أنه من المرجح أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية مقترحة علي بضائع فيتنامية قبل أن يترك المنصب في يناير ، خاصة مع تصريحات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي الشريك التجاري الفيتنامي بأنه متلاعب بالعملة .
و لفت الخبراء إلي أن الشركات الأمريكية التي تستورد بضائع من فيتنام عليها أمن تستعد لرسوم جمركية كبيرة من تحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بموجب البند 301 في ممارسات تتعلق بقيمة العملة ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 7 يناير المقبل ، حسبما نشرت " سكاي " .
جدير بالذكر أن الشركات الأمريكية استوردت بضائع بحوالي 65 مليار دولار في فيتنام في الأشهر العشرة الأولي من 2020 مقارنة مع 66.6 مليار دولار للعام 2019 بكامله ، وقد تفرض الرسوم الجمركية علي ما قيمته 400 مليار دولار من مبيعات أمريكية للملابس و الأحذية و الأثاث والإلكترونيات والسلع المنزلية .  
 

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