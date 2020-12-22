القرار الأخير لـ ترامب يسبب خسارة بالمليارات لهذه الدولة

الثلاثاء، 22-12-2020
01:55 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن خبراء في العملة والتجارة أنه
من المرجح أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
عن رسوم جمركية
مقترحة علي بضائع
فيتنام
ية قبل أن يترك المنصب في يناير ، خاصة مع تصريحات الخزانة الأمريكية
الأسبوع الماضي الشريك التجاري الفيتنام
ي بأنه متلاعب بالعملة .
و لفت الخبراء إلي أن الشركات الأمريكية التي تستورد بضائع من فيتنام
عليها
أمن تستعد لرسوم جمركية
كبيرة من تحقيق يجريه مكتب الممثل التجاري الأمريكي بموجب
البند 301 في ممارسات تتعلق بقيمة العملة ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في 7
يناير المقبل ، حسبما نشرت " سكاي " .
جدير بالذكر أن الشركات الأمريكية استوردت بضائع بحوالي 65 مليار دولار في
فيتنام
في الأشهر العشرة الأولي من 2020 مقارنة مع 66.6 مليار دولار للعام 2019
بكامله ، وقد تفرض الرسوم الجمركية علي ما قيمته 400 مليار دولار من مبيعات
أمريكية للملابس و الأحذية و الأثاث والإلكترونيات والسلع المنزلية .