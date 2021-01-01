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القرار الأخير لـ" ترامب " في البيت الأبيض .. صادم

ترامب
ترامب
 
الجمعة، 01-01-2021 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، قرار بمد الحظر علي الهجرة الوافدة والذي حال دون دخول الكثيرين من المتقدمين للحصول علي " البطاقة الخضراء" والعمالة الأجنبية المؤقتة في إجراءات أعلن أنها لحماية العمال الأمريكيين في اقتصاد تعصف به جائحة " كورونا " .
وكان القرار قد صدر في إبريل و يونيو وكان من المفترض أن ينتهي وقته في 31 ديسمبر ، إلا أنه قرر تمديد العمل بهما حتى 31 مارس 2021 ، ضمن سلسلة التحركات التي تتعلق بالهجرة والتي اتخذتها إدارة ترامب ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
جدير بالذكر أن الرئيس المنتخب ،جو بايدن ، ومجموعة من شركات الأعمال اعترضت علي الحظر المفروض علي العمالة الأجنبية المعينة ، ولم يصرح بايدن إذا كان سيعدلها بعد أن يتولي مقاليد الحكم أم لا .   
 

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