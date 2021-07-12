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القتل قصاصًا بحق السعودي فيصل القحطاني (بيان الداخلية)

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الإثنين، 12-07-2021 04:00 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير ، فيما يلي نصه:
أقدم / فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني (سعودي الجنسية)،على قتل / فارس بن علي بن سعيد الحمامي (سعودي الجنسية ) ، وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني /فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني اليوم الاثنين الموافق 2/ 12 / 1442هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.
 

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