القبض علي مراهق مارس التفحيط بسيارته في الرياض

الثلاثاء، 03-11-2020
10:14 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الإدارة العامة للمرور في الرياض
أنه تم القبض علي مراهق
كان يقود
السيارة بتهور و يمارس التفحيط علي أحد طرق منطقة الرياض
بالمملكة العربية
السعودية .
و أشارت الإدارة العامة للمرور أنه
تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام ، حسبما نشرت الصحافة المحلية .
جدير بالذكر أن التفحيط هو التقحيص أو التشحيط أو الهجولة أو التنطيل،
ولها أسماء كثيرة كلها عامية ، لا أصل لها في اللغة العربية ، و هي مجموعة
حركات يقوم بها المفحط بالسيارة، وهو جعل السيارة تنزلق مع التحكم فيها، بأن يكون اتجاه
العجلة الأمامية مخالفا للاتجاه الفعلي الذي تسير فيه .