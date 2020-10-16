القبض علي متهمين أخفوا ملايين الريالات في مسجد بالرياض

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ارشيفية
 
الجمعة، 16-10-2020 10:14 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها قبض علي أحد المتهمين ضمن قضايا الفساد بعد محاولته إخفاء ملايين الريالات داخل خزانة تحت الأرض .
و قام المتهم بحفر حفرة عميقة بطول مترين داخل غرفة منزله ثم قام بتغطيتها بمادة خرسانية ثم غطاها بالسيراميك ليخفي أمواله غير المشروعة .
وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق القبض علي 13 موظف حكومي و 4  رجال أعمال و 5 مقيمين عاملين في شركات متعاقدة في إطار قضية فساد كبيرة في الرياض ، وبلغ إجمالي المبالغ النقدية التي تم العثور عليها في منازلهم أكثر من 193 مليون ريال سعودي تم إخفائها في أماكن متعددة أبرزها السقف المعلق و خزان المياه و غرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض .
ونشرت الهيئة مقطع فيديو علي صفحتها الرسمية علي " تويتر" يتناول أبرز القضايا الإجرامية و التأديبية التي باشرتها مؤخرا والي بلغ عددها 889 قضية .
 

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