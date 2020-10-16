القبض علي متهمين أخفوا ملايين الريالات في مسجد بالرياض

#لامكان_للفاسدين_بيننا ولاتهاون في ضبط جرائم الفساد مهما قلت تكلفتها أو

كبرت ولا استثناءات كما قال سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان: «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد»

ومنذ انطلاق حملة ٤ نوفمبر أيقنا بأن حربنا على الفساد ليست وعودا بل واقعا مشهودا#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد pic.twitter.com/wXyEKbQeIY