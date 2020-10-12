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القبس الكويتية تفجر مفاجأة عن تسليم 3 مصريين إلى القاهرة: متهمون بهذا الأمر

الشرطة الكويتية
القبس الكويتية تفجر مفاجأة عن تسليم 3 مصريين إلى القاهرة: متهمون بهذا الأمر
 
الإثنين، 12-10-2020 07:02 ص أحمد عادل شعبان - وكالات
كشفت صحيفة القبس الكويتية كواليس قيام دولة الكويت بتسليم 3 مصريين مقيمين فيها إلى مصر.

و قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن جهاز أمن الدولة بالبلاد سلَّم مؤخراً ثلاثة مقيمين مصريين إلى إنتربول بلادهم، بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر رفيعة لـ"القبس"، إن هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة مؤخراً لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم، مشيراً إلى أنه بعد اكتمال المعلومات تشكَّلت فرقة مباحث أمن دولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية، وبعد اكتمال التحقيقات جرى تسليمهم إلى الإنتربول المصري.

وأشارت المصادر إلى التنسيق المكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.
 

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