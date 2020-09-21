الفضاء ينتظر مواطني دولة خليجية

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الفضاء
الإثنين، 21-09-2020 06:33 م الطيب حسين
كشفت الإمارات اليوم الاثنسن، عن توقيعها اتفاقية مع وكالة "ناسا" الأمريكية لتدريب رواد فضاء إماراتيين.

جاء هذا حسبما أعلن نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. 

وذكر آل مكتوم، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين عبر "تويتر": "باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة... والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية".

وشدد حاكم إمارة دبي، وهو أيضا مؤسس "مركز محمد بن راشد للفضاء": "التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا".

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