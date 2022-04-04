«العصا والجزرة».. غضب سعودي بشأن تصريحات «كلينتون»

الإثنين، 04-04-2022
02:11 م
أثارت تصريحات وزيرة الخارجية
الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون
، غضب
اً واسعاً بين رواد مواقع التواصل
الاجتماعي في السعودية
، بعد تعقيبها على قرار المملكة رفض زيادة حصتها من إنتاج
النفط
لخفض الأسعار.
وفي مقابلة ببرنامج "Meet
the Press" على قناة "NBC"، علقت هيلاري كلينتون
على قرار "رفض
السعودية
زيادة حصتها من إنتاج النفط
لخفض الأسعار والعواقب التي يجب أن تتحملها
الرياض"، بالقول: "أنا مستاءة من هذا القرار لأنني أراه قصير المدى ولا
يصب في مصلحة أحد بما في ذلك مصلحتهم".
وأضافت كلينتون
: "كنت لأفعل كل ما بوسعي لأكون أكثر إقناعا وأن أتحدث
عن العواقب".
في حين قاطعها المذيع قائلا: "أسلوب العصا أم الجزرة؟" لترد
كلينتون
بالقول: "أعتقد أن عليك اتباع أسلوب العصا والجزرة، فنحن في أزمة
وجودية اليوم، والجانب الإيجابي الوحيد من هذا "الاعتداء المروع وغير المبرر
والذي لا عذر له على أوكرانيا، وارتكاب جيش بوتين جرائم حرب"، هو أن العالم
الآن استفاق، والبعض استفاق قبل الآخر لكن على الجميع أن يصب انتباهه هنا"،
حسب قولها.
وأكملت: "البعض أكثر يقظة من الآخرين، ولكن على الجميع
الانتباه..يتمثل التحدي الحقيقي في مجال الطاقة في القيام بكل شيء يمكننا مساعدة
أوروبا على التخلص من ذلك".
ردود فعل غاضبة
ورد المغردون على تصريحات كلنتون تحت هاشتاق "هيلاري كلينتون
"،
حيث قال الإعلامي قاسم الخبراني "عندما كانت في منصبها أغلق عميد الدبلوماسية
الامير سعود الفيصل رحمه الله سماعة الهاتف في وجهها عقاب لها".
فيما علق آخر بقوله : " تخسى هذه العجوز الشمطاء ، اقفلنا سماعة
الهاتف بوجهها ايام ازمة البحرين ومصر ، ومستعدين مرة اخرى نكررها ، ولا نبالي بها
وبكدرها ، ولن يهمنا ابداً كسعوديين ان يزعل الغرب او يتكدر الشرق ..".
كما علق آخر : " انتبهي من تحدي السعودية
العظمى فالسعودية
ليست دولة
قوية وحسب وانما هي قلب الأمة الإسلامية والتعدي عليها هو بمثابة الحرب على الأمة
الإسلامية لان السعودية
بالنسبة للسعوديين هي حياة أو موت . تعيشي يا بلادي ند
وعظيمة وكبرى حتى اخر يوم في الدنيا".